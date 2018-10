Ruptures de stocks : ces cinq médicaments (quasi) introuvables

En 2017, la pénurie de vaccins contre l'hépatite B avait poussé à actualiser les recommandations concernant les personnes à vacciner en priorité, à savoir les populations à risque élevé d'exposition, comme les professionnels de santé et les étudiants du secteur. En l’occurrence, la pénurie concernait uniquement les adultes, et non pas les vaccins pédiatriques et ne modifiait donc pas la recommandation vaccinale des nourrissons (vaccination universelle contre l'hépatite B) et celle des adolescents (vaccination de rattrapage). Dans ce cas, il aura fallu attendre près d'un an, jusqu'en février 2018 pour que la Direction générale de la santé annonce la la fin de la pénurie en vaccin monovalent adulte contre l'hépatite B ENGERIX B 20 et HBVAXPRO 10 µg.