S'occuper de ses petits-enfants allonge l'espérance de vie de manière significative

Pour certains grands-parents, prendre soin de leurs petits-enfants procure du plaisir. D'après une récente étude, plus on s'en occupe, plus on allonge son espérance de vie. Le risque de mort prématurée diminue de 37%. Véronique, par exemple, consacre ses mardis, jeudis et vendredis à ses petits-enfants. Avec les devoirs et les jeux, elle travaille sa mémoire et réduit ainsi les risques de maladies neurodégénératives.



