Saint-Valentin : gingembre, myrtilles... 6 aliments aphrodisiaques qui boosteront votre soirée

Il ne fait pas rêver, mais ne vous arrêtez pas à vos préjugés car l'ail peut devenir l'allié d'une nuit torride. Bon pour le cœur et les artères, protecteur contre certains cancers, la liste des pouvoirs de l'ail est longue. Et il semblerait même que ce condiment soit aphrodisiaque et permette à ces Messieurs de rester performants plus longtemps. Un bémol, attention à l'haleine qui pourrait bien venir gâcher votre soirée. Gardez la main légère et veillez à l'utiliser en petite quantité.