Sainte-Pazanne: les contours de l'enquête sur les cancers pédiatriques fixés

Pour essayer de trouver l'origine, les investigations seront déclinées en deux axes. D'abord une enquête sur le terrain auprès des familles signalées, diligentée par l'Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Puis une enquête épidémiologique approfondie, menée par Santé Publique France. Lors de la première phase, des bureaux d'études réaliseront des prélèvements d'eau et d'air, étudieront plusieurs paramètres comme les champs magnétiques, analyseront d'anciens sites industriels et les principaux lieux de vie des enfants, a indiqué l'ARS.





"C'est ce qu'on appelle des levées de doutes sur un certain nombre de sites sur lesquels nous avons eu des signalements", a déclaré Nicolas Durand, directeur général adjoint de l'ARS Pays de la Loire. Une multitude de facteurs potentiels sont dans le viseur: les lignes à haute tension, les ondes des téléphones, les pesticides, le stress, une pollution des nappes phréatiques, le radon, ce gaz naturel présent dans la région...