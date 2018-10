Préventions des addictions : plusieurs médecins demandent à l’État "une taxe sur les boissons alcoolisées"

Dans le détail, l’alcool, c’est 49.000 morts annuelles directement causées par sa consommation, la deuxième cause de cancers, la première cause de mortalité chez les 15-30 ans, la première cause de démence précoce, la première cause de retard mental évitable de l'enfant (né d'une femme qui buvait pendant la grossesse), et sa consommation est aussi impliqué dans plus de la moitié des violences faites aux femmes et aux enfants. Pour les médecins signataires, la focalisation sur le tabac et le cannabis "relève d'un effet d'annonce sans commune mesure avec la dimension du problème".