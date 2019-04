Augmentation alarmante du trafic de faux médicaments, à l'origine de centaines de milliers de morts par an

Un commerce dix à vingt fois plus rémunérateur que le trafic de cigarettes et d’héroïne. Loin de faiblir, la contrefaçon de médicaments serait à l'origine de 60% d'incidents en plus qu'il y a cinq ans selon les données du Pharmaceutical Security Institute (PSI), un organisme international de veille du secteur, relayées par Le Figaro ce mardi.





Estimé à 200 millions de dollars contre 75 en 2006, le trafic de faux médicaments ferait notamment perdre environ 1,7 milliard d'euros aux Etats européens, détaille le quotidien. Mais au delà des répercussions économiques, ce sont les répercussions sanitaires graves de cette nouvelle pandémie qui inquiètent. Elle est à l'origine de centaines de milliers de personnes chaque année, les pays du Sud, qui concentrent 30 à 60 % des faux médicaments, étant en première ligne.