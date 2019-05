Trois conseils pour réduire les effets du rhume des foins

Si ce réflexe va de soi, il doit être encore plus fréquent au printemps pour éviter la prolifération de pollens et d'acariens. De même, il est conseillé de garder son intérieur le plus propre possible et d'aérer son intérieur le matin pendant vingt minutes, lorsque les pollens ne sont pas encore dans l'air (mais de dormir les fenêtres fermées). Outre la literie, les cheveux aussi doivent être lavés le plus souvent possible : ils peuvent contenir une très grande quantité d'allergènes après avoir passé du temps dehors. Il en va de même pour les poils des chiens.