Bientôt la fin de la chimiothérapie pour certains cancers ?

Des études présentées dimanche à la conférence annuelle sur le cancer à Chicago pourraient enclenché une petite révolution dans le traitement de cette maladie. Selon elles, des patients atteints d’un cancer du sein ou du poumon pourraient être soignés sans avoir recours à la chimiothérapie. Une avancée qui faciliterait la vie des malades.





Fini les nausées, la perte de cheveux et les nombreux maux entraînés par la chimiothérapie ? Oui, si l’on en croit les scientifiques. Utilisée dans les cas de cancer du sein afin d’éviter un éventuel retour de la maladie, la chimiothérapie n’apporterait rien pour de nombreuses femmes. En s’appuyant sur un test génétique évaluant la probabilité d’une récidive et donnant un score entre 0 et 100, les études expliquent que si la chimiothérapie n’a pas d’intérêt en dessous de 10, elle n’en aurait pas non plus pour les scores de 11 à 25. Soit, rien qu’aux Etats-Unis, 65 000 femmes par an qui pourraient éviter les effets secondaires de la chimiothérapie.