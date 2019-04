Candida auris : doit-on craindre la propagation en France de ce "champignon tueur" ?

LCI - Des cas ont-ils déjà été détectés en France ?

Pr Stéphane Bretagne - Pour être honnête, en France, on ne s’y est pas intéressé plus que ça en 2009. C’est quand les premiers cas ont été signalés chez nos voisins européens, et que des annonces ont été faites, que les mycologues français ont été alertés. Ce qui est certain, c’est qu’en France, on n’a assisté à aucune épidémie comme ça a été le cas ailleurs avec 50 personnes concernées dans un service de réanimation. En revanche, il y a bien eu un signalement dans un service de réanimation de Tours. Il s’agissait d’un candidat à une greffe de foie dont les prélèvements superficiels ont révélé la présence de cette levure. A noter qu’il avait été hospitalisé en Iran et en Inde avant la France, donc ces fameux pays où la politique de la prescription des antibiotiques et des antifongiques est en général est mal maîtrisée. Les hygiénistes ont alors été alertés et ont pris des mesures qui sont celles que l’on prend pour les patients porteurs de bacilles multi-résistants et il se trouve que le patient n’a pas développé d’infection. Il n’y a pas eu non plus de cas secondaire. Pour rappel, il y a une différence entre le patient dit "colonisé" (la présence du germe est détectée sur sa peau, ses selles, sa bouche, etc) et le patient infecté ( la présence de la levure est présente dans son sang).





Un second cas français a été rapporté, il concernait La Réunion. Cette fois Candida auris était présent dans les urines du patient. Maintenant que l’on sait identifier cette levure, il est certain que davantage de cas sont rapportés. Nous, par exemple, au Centre National de Référence des Mycoses Invasives et Antifongiques, on investigue en ce moment sur un cas historique datant de 2005 que l’on a retrouvé dans nos anciennes collections.