Santé : de plus en plus de Français asthmatiques

L'asthme est une maladie du système respiratoire souvent héréditaire, qui touche plus de quatre millions de personnes dans notre pays. À l'origine de 50 000 hospitalisations et 1 000 décès par an, elle est en nette progression, notamment à cause de nombreux facteurs : pollution atmosphérique, pollution domestique, tabac ... Diagnostiquée tôt et avec un traitement suivi correctement, cette maladie peut toutefois rester bénigne dans la grande majorité des cas.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.