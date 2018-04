Santé : découvrez les bienfaits du sport sur ordonnance

On connaît les avantages du sport pour la santé, mais il est désormais reconnu comme thérapie dans le traitement de certaines pathologies, comme les maladies cardio-vasculaires ou le diabète. En effet, un décret paru il y a un an permet aux médecins de prescrire une activité physique. Sur la côte basque, à Saint-Jean-de-Luz, plusieurs centaines de patients en ont déjà bénéficié. Des séances de surf ont par exemple été prescrites pour David afin de traiter son surpoids.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.