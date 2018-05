Désodorisants aux huiles essentielles : jusqu’à 23 ingrédients indésirables détectés par 60 millions de consommateurs

En avril 2017, 60 millions de consommateurs alertait sur les dangers des sprays et aérosols aux huiles essentielles. L’association avait analysé 46 produits dits "purifiants" dont dix sprays. Tous contenaient des substances indésirables comme des composés organiques volatiles (COV) ou des molécules allergisantes. Dans son nouveau numéro, en kiosque ce jeudi 24 mai, le magazine enfonce le clou. Dix-sept produits ont cette fois été analysés, dont douze sprays et aérosols et cinq diffuseurs passifs. Et selon les termes employés, le résultat "n’est pas folichon".





Alors qu’ils sont présentés comme assainissant et naturels, la plupart des produits testés polluent et contiennent des composés allergisants, comme le limonène, le géraniol ou le linalool. Les personnes allergiques et asthmatiques y sont particulièrement vulnérables. Et alors que, contrairement aux bougies parfumées ou à l’encens, ces produits ne diffusent pas leur parfum par combustion, certains d’entre eux émettent tout de même des COV. Ces composés peuvent avoir des effets irritants pour le nez, les yeux ou encore la gorge. Au total, les tests de 60 millions de consommateurs ont révélé jusqu’à 23 ingrédients indésirables dans deux produits : Puressentiel (spray aérien, 41 huiles essentielles) et Baccide (spray assainissant aux huiles essentielles).