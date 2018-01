90 médicaments sont "plus dangereux qu'utiles", selon la revue Prescrire

Ce qui se trouve dans votre armoire à pharmacie peut vous faire plus de mal que de bien. Pour la sixième année consécutive, Prescrire publie un bilan "des médicaments à écarter pour mieux soigner". La revue, rédigée et relue par une équipe de dizaines de médecins et pharmaciens, recense des cas flagrants de "médicaments plus dangereux qu'utiles", à écarter des soins.





Cette analyse, mise à jour en 2018, a donc répertorié 90 médicaments (dont 79 commercialisés en France) "plus dangereux qu'utiles", indique la revue que les a donc classés par domaine thérapeutique. En gastro-entérologie, par exemple, on retrouve des médicaments courants comme le nifuroxazide (Ercéfuryl ou autre) "dont la balance bénéfices-risques est défavorable dans toutes les indications dans lesquelles ils sont autorisés", écrit la revue.





La dompéridone (le Motilium par exemple) figure dans ces cas-là exposent à des troubles du rythme cardiaque et des morts subites. Parmi les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui encombrent certainement vos trousses à pharmacie, le kétoprofène en gel (le Ketum gel ou autre) expose à un surcroît de photosensibilisations (eczémas, éruptions bulleuses) par rapport à d’autres AINS topiques aussi efficaces", explique Prescrire.