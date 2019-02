Fin du numerus clausus, télémédecine, hôpitaux... Ce que prévoit le projet de loi santé

Avec ce projet de loi, le gouvernement veut mettre fin au fameux "numerus clausus", autrement dit au quota d'étudiants admis en deuxième année de médecine, dentaire, pharmacie et maïeutique (sage-femme) et sélectionnés par concours. Ce dernier sera supprimé à la rentrée 2020, mais une sélection existera toujours. Les effectifs d'étudiants en 2ème ou 3ème années seront dorénavant déterminés par les universités, en lien avec les agences régionales de santé. Ils dépendront des capacités et des besoins du territoire.





"Nous allons augmenter de 20% à peu près les médecins formés", a assuré la ministre sur France Inter. Mais le but affiché est surtout de mieux former les étudiants en changeant les critères de sélection. Un oral en fin de première année devrait porter sur la motivation et les qualités d'empathie et d'écoute. Des passerelles devraient également permettre de bifurquer plus facilement vers d'autres cursus médicaux.





Les épreuves classantes nationales en fin de 6ème année (ECN) - qui représentent actuellement la méthode d'admission à l'internat - disparaîtront elles aussi. Cela concernera tous les étudiants qui intégreront le deuxième cycle en septembre 2019 et passeront donc les nouvelles épreuves en 2022. Objectif : ne pas réduire cette 6ème année à la seule préparation du concours de fin d’études.





Enfin des dispositifs encadreront la formation continue des médecins en exercice, pour vérifier que leurs compétences sont à jour tout au long de leur carrière.