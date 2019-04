Vers une "paralysie" des blocs opératoires cet été ? Les chirurgiens tirent la sonnette d'alarme

Installer le patient avant l'intervention, le recoudre après, assister le chirurgien pendant l'opération sur une suture d'organe, poser un dispositif implantable... autant de gestes que les infirmiers non spécialisés (IDE) et les aides-opératoires partagent jusque-là avec les infirmiers de bloc opératoire, aussi connus sous l'acronyme "Ibode". Mais plus pour très longtemps.





A partir du 1er juillet, seuls ces derniers, soit quelque 9000 infirmiers ayant validé une formation spécifique, disposeront d'une "compétence exclusive" sur certains actes, faisant craindre au principal syndicat de chirurgiens français une possible "paralysie" des blocs opératoires.