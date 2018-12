Santé : de plus en plus de contaminations à la salmonelle en France

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), a elle aussi constaté une augmentation de cette salmonelle dans la charcuterie : saucisson sec, jambon, rillettes, saucisses… De plus en plus d’aliments sont contaminés par cette bactérie, susceptible de provoquer gastro-entérite et fièvre, voire septicémie.





Les autres pays européens sont également touchés. Et "les autorités n’ont pas d’explication", souligne le quotidien. La détection de la bactérie est difficile car les porcs, qui l’ont dans leur tube digestif, sont majoritairement des porteurs sains, et n’ont aucun symptôme pouvant alerte les éleveurs. La salmonelle s’est par ailleurs étendue à la filière bovine depuis sa détection.