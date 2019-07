L'OMS alerte sur les dangers de la cigarette électronique, "incontestablement nocive"

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas la cigarette électronique comme substitut au tabac. Et va même plus loin en affirmant la dangerosité de cet outil, considéré par beaucoup de fumeurs comme révolutionnaire. Elle serait "incontestablement nocive", selon les termes contenus dans un rapport présenté par l’institution ce 26 juillet. Cela fait des mois que l’OMS alerte sur les effets nuisibles de la cigarette électronique, sans pour autant pouvoir expliquer précisément pour quelles raisons et à quel degré. C’est que les scientifiques pâtissent d’un cruel manque de visibilité lié à l’apparition de l’"e-cigarette" sur le marché il y a moins de dix ans.





Reste que son usage est de plus en plus étudié, depuis qu’il s’est popularisé. D’après les premières études rendues, les conséquences sanitaires du "vapotage" seraient diverses et variées. L'une d'elles, menée par des chercheurs de l’université de Stanford, démontre que l’inspiration de certains arômes augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires, tandis qu’une autre, publiée dans l’American Journal of Physiology, certifie que le vapotage causerait une inflammation pulmonaire, similaire à celle observée avec le tabac.