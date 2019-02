Les pharmaciens bientôt autorisés à délivrer des médicaments sans l'ordonnance d'un médecin ?

L'idée est simple : les pharmaciens pourront légalement "dépanner" les patients en soirée ou en week-end, donc quand leur médecin traitant n'est pas disponible. Cela concernera des pathologies bénignes, souvent aisément diagnostiquées, dont la liste reste toutefois à préciser. Si l'objectif est de faciliter la vie des français et pourrait aider à désengorger les urgences, ce projet de loi devrait surtout permettre d'encadrer une pratique déjà existante. "Dans la vraie vie, ça nous arrive [...] que des pharmaciens délivrent sans l'ordonnance" rappelle Carine Wolf-Tahl, pharmacienne à Rouen et présidente de l'ordre des pharmaciens, à l'origine de cette idée. Interrogée par FranceInfo, elle précise que cet amendement permettrait donc de "sécuriser ces pratiques-là et de faciliter l'accès aux soins".





Devenus légaux, ces petits arrangements pourront être encadrés par des règles strictes, en accord avec les médecins. Protégeant ainsi pharmaciens et patients, cet amendement amènerait une possibilité de suivi et de remboursements. Pour toutes ces raisons, Carine Wolf-Tahl a affirmé : "Nous serions ravis de voir cet amendement voir le jour [...] pour répondre à cette demande d'accès aux soins non programmés."