Santé : les traitements de la ménopause augmentent bien le risque de cancer du sein

Comme l’ont montré plusieurs études, les femmes qui suivent un traitement hormonal contre les effets de la ménopause ont plus de risque de développer un cancer du sein. Une nouvelle étude épidémiologique de grande ampleur publiée vendredi 30 août dans la revue britannique The Lancet a non seulement confirmer cette association, mais aussi innové en quantifiant le risque pour chaque type de traitement. Elle montre aussi que si ce sur-risque diminue après l'arrêt du traitement, il persiste néanmoins pendant au moins une dizaine d'années.





Ses auteurs ont passé en revue 58 études épidémiologiques sur le sujet, portant sur plus de 100.000 femmes au total. Il s'agit pour la plupart d'études observationnelles, c'est-à-dire qu'elles mettent en évidence un lien statistique mais ne démontrent pas de lien de cause à effet entre le cancer des femmes concernées et le traitement suivi.





Selon leurs conclusions, tous les traitements hormonaux de la ménopause (THM) sont associés à un risque accru, à l'exception des gels aux oestrogènes pour application locale. Ainsi, une femme de cinquante ans qui suit pendant cinq ans un THM associant des oestrogènes et de la progestérone en continu a 8,3% de probabilité de développer un cancer du sein dans les vingt années qui suivent le début du traitement, alors que le risque n'est que de 6,3% pour les femmes du même âge n'ayant eu aucun traitement. La proportion serait de 7,7% pour celles ayant suivi un traitement de même durée avec oestrogènes et progestérone par intermittence (pas tous les jours), et de 6,8% pour celles traitées par oestrogènes seuls, estiment les chercheurs.