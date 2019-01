Téléconsultation en ligne : Doctolib va se déployer chez les médecins

Doctolib ouvre la voie à la téléconsultation en ligne. Le numéro 1 de la prise de rendez-vous médicaux en ligne a annoncé dimanche qu'il commençait à déployer chez les praticiens son outil, lequel devrait permettre de développer fortement une pratique encore confidentielle.





Moyennant 79 euros par mois, les médecins peuvent disposer d'un outil vidéo sécurisé pour dialoguer avec leurs patients, obtenir un télépaiement, et envoyer l'ordonnance par mail. Les patients doivent être équipés de leur côté d'un smartphone, seul terminal permettant d'accéder à la téléconsultation dans le système Doctolib. "Pour l'instant, nous installons ce service plutôt pour les généralistes et plutôt en Ile-de-France, mais nous couvrirons l'ensemble de la France" et les spécialistes "d'ici quelques mois", a indiqué à l'AFP Julien Méraud, le directeur de la stratégie de Doctolib.