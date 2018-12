Comment les français vivent leur séjour à l'hôpital ?

137 331 personnes ont rempli entièrement ce questionnaire. C'est un taux de réponse de 29.1% mais qui représente tout de même plus de 22 000 réponses par mois. L’âge moyen des répondants est 51 ans, et 54.7% sont des femmes. La bonne nouvelle est que la meilleure note correspond à la prise en charge du patient. Plus de 9 patients sur 10 se sont sentis soutenus par les professionnels (94,4%) et mis en confiance dans le bloc opératoire (93,3%).





En revanche les moyennes des notes attribuées aux différentes étapes du parcours de soin permettent de souligner les manquements du système. Par exemple, alors que 99% des patients assurent avoir reçu des informations en amont de leur chirurgie, à la sortie 25% des patients n'ont eu aucune information sur les signes ou complications devant l’amener à recontacter l’établissement en urgence.