Médicaments contre le cancer, corticoïdes, vaccins... Un collectif de médecins s'inquiète de la pénurie de médicaments

Ce problème de santé publique majeur est donc liée à la délocalisation de la production en Asie mais pas seulement. En 2015, l'ANSM évoquait des causes multiples : "retard de fabrication, incident de production, capacité de production insuffisante". L'agence constatait la chose suivante : "les difficultés de production sont à l'origine de la majorité des ruptures, ce qui peut laisser peu de place à l'anticipation".





Pour pallier cette pénurie, les signataires de la tribune proposent trois mesures. D'abord, que les laboratoires pharmaceutiques soient autorisés à stocker des "médicaments d’intérêt thérapeutique majeur". Ensuite, que les principes actifs soient de nouveau produits en Europe. Enfin, que soit créé un établissement pharmaceutique à but non lucratif, "comme aux Etats-Unis", qui jouerait un rôle de "garant de la qualité des médicaments et de prix justes et pérennes".