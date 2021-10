Plus de 13% des ados sont atteints d'un trouble de santé mentale, s'alarme l'Unicef

Selon les chiffres du rapport, il y aurait près de 45.800 suicides d'adolescents chaque année dans le monde, soit un suicide toutes les onze minutes. Le suicide est ainsi l'une des cinq causes de décès pour cette tranche d'âge, la quatrième cause de décès chez les garçons et la troisième chez les jeunes filles.

En parallèle, plus de 13% des adolescents seraient atteints d'un trouble de santé mentale sur les 1,2 milliard d'adolescents dans le monde en 2020. Cela représente 86 millions d'adolescents âgés de 15 à 19 ans et 80 millions d'adolescents âgés de 10 à 14 ans. Parmi ces troubles mentaux, l'anxiété et la dépression représentent environ 40% des troubles mentaux diagnostiqués.

Et si ces troubles mentaux touchent les enfants et les jeunes partout dans le monde, le rapport montre que ce sont dans les régions du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest que les taux de prévalence des troubles diagnostiqués sont les plus élevés.

Or, malgré ces chiffres alarmants, l'Unicef rappelle que ces troubles sont "souvent ignorés" alors même qu'ils ont "d'importantes répercussions" sur la santé et l'éducation des enfants. Ce mal-être a donc un coût, à la fois humain, mais aussi financier. Selon les estimations du rapport, la perte annuelle de capital humain due aux problèmes de santé mentale chez les enfants âgés de 0 à 19 ans se chiffre à 387,2 milliards de dollars américains.