Santé : pourquoi la gale ressurgit ?

Dans notre pays, la gale semble appartenir au passé. Cependant, cette maladie fait son retour. En effet, les cas de cette affection contagieuse de la peau augmentent régulièrement depuis une dizaine d'années. Il se pourrait que le changement de nos modes de vie en soit la cause. Pour rappel, elle se manifeste par la présence de centaines de boutons partout sur le corps.



