L’agence de sécurité sanitaire recommande la fermeture des cabines de bronzage face au risque "avéré" de cancer

Avoir un teint carotte toute l’année pourrait bientôt être impossible dans l’Hexagone. Et pour cause, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a demandé ce mercredi "aux pouvoirs publics de prendre toute mesure de nature à faire cesser l'exposition de la population aux UV artificiels". "On ne peut plus attendre", a indiqué à l’AFP Olivier Merckel, chef de l'unité d'évaluation des risques aux agents physiques à l'Anses.





"Les données scientifiques s'accumulent, il n'y a plus de doute, on a des preuves solides, le risque de cancer est avéré, on a des données chiffrées sur les risques pour les jeunes, pour toute la population, maintenant on recommande une action des pouvoirs publics", a-t-il ajouté, affirmant que l’Anses recommandait également "l'arrêt de la vente d'appareils délivrant des UV à visée esthétique notamment aux particuliers".