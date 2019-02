Levothyrox : l'enquête élargie à "homicide involontaire"

Du côté de Merck, on reste confiant. "Cette étape judiciaire constitue une étape normale de la procédure, dès lors que des plaintes invoquent ce motif", a réagi le laboratoire allemand dans un communiqué. "Aucune conclusion ne peut être tirée de ce réquisitoire supplétif : je suis confiant dans la démonstration qui pourra être faite à terme d’absence d’infraction commise par Merck", a souligné l'avocat du laboratoire, Me Mario-Pierre Stasi. Selon Merck, "les conclusions des rapports de pharmacovigilance publiés en 2018 indiquent clairement qu'il n'y a pas de lien établi entre les cas signalés de décès dans la base de données de pharmacovigilance et la nouvelle formule du Levothyrox".





"Ce n’est pas une victoire mais c’est une étape décisive", a de son côté réagi, dans un communiqué, Me Christophe Lèguevaques, avocat de victimes. Après les "décès suspects" de deux jeunes femmes qui prenait du Levothyrox, il avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour "homicide involontaire".





"Nous sommes bien face à une crise sanitaire majeure et toute la lumière doit être faite sur les comportements des uns et des autres ou la complaisance de certains à l’ANSM qui ont laissé commercialiser un produit dont la dangerosité était scientifiquement connue", accuse l'avocat.