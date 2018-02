VIDÉO - Savoie : une fillette de 3 ans meurt de la grippe

Cette épidémie saisonnière de grippe a d’ores et déjà causé un excès de mortalité de 3.000 décès jusqu’à début janvier. Un chiffre en baisse par rapport à l’année dernière, dit Santé publique France. L’hiver dernier justement, l’épidémie de grippe avait provoqué la mort de 14.400 personnes. Santé publique France précise que 90 % des décès concernent des personnes âgées de 65 ans et plus alors qu’ils concernaient pour 91 % des cas des personnes de plus de 75 ans l’année dernière. Les victimes sont donc plus jeunes cette année.