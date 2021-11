Chlordécone : le cancer de la prostate bientôt reconnu comme maladie professionnelle

Julien Denormandie a annoncé que le cancer de la prostate serait reconnu comme maladie professionnelle pour les patients ayant été en contact avec le chlordécone, un pesticide longtemps utilisé dans l'agriculture aux Antilles, en dépit de son interdiction. C'est un décret qui sanctifiera cette reconnaissance attendue de longue date, et qui sera pris "avant la fin de l'année", selon le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il s'inscrit dans le cadre du quatrième plan "Chlordécone", destiné à lutter contre les conséquences induites à long terme par cet insecticide.

C'est une annonce qui était attendue de longue date. Le chlordécone, un insecticide contre le charançon du bananier, a été interdit en 1990 en France, mais son utilisation avait été prolongée jusqu'en 1993 dans les bananeraies des Antilles. L'interdiction française était elle-même tardive : elle est par exemple intervenue dès 1976 aux États-Unis. Le passage de l'ouragan Allen en 1980, qui avait occasionné un fort développement des parasites de la banane aux Antilles, avait fourni le prétexte pour passer outre la dangerosité du produit.

Et en cesser l'usage n'aura pas suffi à stopper ses effets : le chlordécone continue d'empoisonner les sols entre 250 et 650 ans après sa dispersion dans les champs. Cette lenteur à interdire un produit que l'on soupçonnait depuis longtemps comme néfaste, et la différenciation de la loi entre la métropole et les Antilles, nourrit abondamment le discours des opposants antillais à la vaccination obligatoire, comme on l'a vu souvent depuis le début de cette crise.