Sclérose en plaques : l'entreprise AB Science autorisée à lancer des essais sur sa molécule phare en France

Cette maladie auto-immune du système nerveux central, qui touche donc le cerveau et la moelle épinière, provoque en effet un dérèglement du système immunitaire qui, plutôt que de s'en prendre aux virus et aux bactéries, attaque une gaine protégeant les fibres nerveuses permettant la transmission de messages nerveux entre le cerveau et différentes parties du corps, selon le ministère de la Santé.

Elle se manifeste ainsi par des symptômes très variés, comme une faiblesse musculaire, des difficultés à marcher, une fatigue intense, des lacunes au niveau de la mémoire et de la concentration, un trouble de l'équilibre... Cette maladie touche surtout les jeunes adultes, étant souvent diagnostiquée entre 25 et 35 ans, et concerne 100.000 personnes en France, dont 75% de femmes. Chaque année, 2500 nouveaux cas de sclérose en plaques sont diagnostiqués.

Si l'efficacité du masitinib venait à être prouvée, un traitement inédit pourrait voir le jour, car pour l'heure, seuls quelques-uns permettent de faciliter le quotidien des patients, mais aucun ne guérit cette maladie. "À ce jour, il n'existe aucun traitement capable de cibler efficacement les cellules du système immunitaire inné qui sont associées à la pathologie des formes progressives de la sclérose en plaques", a rappelé le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science, cité dans le communiqué. "Le masitinib cible sélectivement ces cellules", s'est-il réjoui.