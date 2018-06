Lunettes, soins dentaires, prothèses auditives : bientôt gratuits ?

D'après le constat de l'exécutif, les soins optiques, dentaires et auditifs sont un luxe. Les prix ne sont pas encadrés et varient en fonction de notre ville et de notre médecin. Mais à partir de 2020, ils seront remboursés et pris en charge par la Sécurité sociale. Cette promesse de campagne du candidat Macron va donc devenir une réalité pour nous tous. Mais, que prévoit exactement ce plan de réforme ?



