"Ségur de la Santé" : les soignants signent un manifeste et une lettre ouverte à Emmanuel Macron

Cette lettre s'accompagne d'une série de propositions, la première visant à "définir dans la loi" cinq services publics de santé : "assurance maladie, soins et prévention, sécurité sanitaire et santé publique, enseignement et formation continue, recherche". Le texte propose aussi de "financer de façon inaliénable la Sécurité sociale", qui prendrait en charge à 100% "un panier large de prévention, de soins et de services", prônant un accès universel aux soins en mettant fin aux inégalités sociales et territoriales.

A l'hôpital, il demande un plan de rattrapage pour la psychiatrie, des quotas de personnel, la limitation de la tarification à l'acte ou encore la participation des usagers à la gouvernance. Autres propositions : une revalorisation des carrières des professions de santé et de la recherche, une transformation des études de médecine qui incluraient les sciences humaines, ou encore "une politique publique industrielle de santé et du médicament pour produire à prix coûtants, au niveau de la France et des pays européens", les médicaments et équipements indispensables.

Tirant les leçons de l'épidémie de Covid-19, le texte propose aussi de "s'assurer de stocks de sécurité pour au moins six mois et imposer un rapport et un vote annuel du Parlement sur l'état des stocks stratégiques".