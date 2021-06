Selon une étude néerlandaise, le Covid-19 peut infecter les neurones

"Ce que nous avons vu est cohérent avec le fait que l'infection par le SARS-CoV-2 conduit rarement à une encéphalite sévère parce que le virus se propage de manière incontrôlable dans le cerveau", a expliqué, dans un communiqué, Debby van Riel, chercheuse en virologie à l'hôpital Erasmus MC, à Rotterdam. "Mais le fait que le SARS-CoV-2 puisse éventuellement pénétrer dans le cerveau via le nerf olfactif et infecter localement les cellules, ce qui entraîne à son tour une réponse inflammatoire, peut certainement contribuer à des troubles neurologiques", a-t-elle ajouté.

Les conclusions de cette étude viennent corréler les témoignages de malades du monde entier qui ont signalé des troubles neurologiques et psychiatriques : problèmes de mémoires, maux de tête ainsi que des psychoses et encéphalites rares. Dans ce sens-là, en avril, une autre étude publiée dans le journal spécialisé The Lancet Psychiat faisait état d’une personne sur trois atteintes par le Covid-19 qui a eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivants l’infection.