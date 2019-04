Sensibilisation à l'autisme : l'autorégulation, une méthode révolutionnaire

Dans le cadre de la journée de sensibilisation à l'autisme qui se déroule ce 2 avril 2019, le gouvernement a présenté le 1er avril un plan sur cinq ans d'une valeur de 344 millions d'euros visant à améliorer le dépistage de la maladie. Ce dernier a également pour but de créer 180 classes spécialisées en maternelle. A Saint-Germain-les-Vergnes, en Corrèze, il existe des associations, des classes et des écoles qui améliorent énormément le quotidien des enfants autistes. Et ce, grâce à l'autorégulation.



