SEPT À HUIT - La youtubeuse Emmy se confie sur son lipœdème

EmmyMakeUpPro donne ses conseils beauté depuis dix ans sur Internet. Suivie par plus d'un million de personnes, c'est une de ses abonnées qui va lui dire qu'elle est atteinte d'une maladie : le lipœdème. Un trouble qui provoque l'accumulation anormale de graisses dans les membres inférieurs. La youtubeuse s'est confiée à Sept à Huit sur cette maladie encore méconnue qui toucherait des milliers d'autres femmes sans qu'elles le sachent.