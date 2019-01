SEPT À HUIT LIFE - Maigrir à tout prix

Pour maigrir, de plus en plus de Français ont recours à la chirurgie, notamment à la réduction de l'estomac. En 2018, on compte pas moins de 500 000 interventions de ce type. Les candidats à ce procédé s'attendent à une nouvelle vie, à une renaissance. Qu'en est-il réellement ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.