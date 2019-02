SEPT À HUIT - Mes implants mammaires ont brisé ma vie

Elle dit que c'est la mort qu’on lui a mis dans le corps. Laetitia a 30 ans quand elle décide de se faire poser des prothèses mammaires, des prothèses texturées, les plus fréquentes en France. Neuf ans plus tard, elle découvre qu’elle souffre d’un cancer, directement lié à aux implants qu’on lui avait posés. Cette semaine, une quinzaine de femmes dont Laetitia ont saisi la justice pénale pour blessures involontaires, tromperie ou mise en danger de la vie d’autrui. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.