Sept hôpitaux militaires vont déployer des centres de vaccination dès le 6 avril

Dans le détail, il s'agit des hôpitaux Bégin à Saint-Mandé et Percy à Clamart, en Ile-de-France ; des hôpitaux de Laveran à Marseille et de Sainte-Anne à Toulon, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; de l'hôpital Clermont-Tonnerre à Brest, en Bretagne ; de l'hôpital Legouest à Metz, dans le Grand Est et enfin de l'hôpital Robert Picqué à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine.

L'emplacement exact de ces centres n'a pas encore été décidé, ces derniers devant être déployés "dans les zones où cette capacité sera la plus utile", fait savoir la ministre dans un communiqué. "Dans chacun des hôpitaux militaires, l’acte de vaccination sera assuré par le personnel du service de santé des Armées", indique Florence Parly, précisant que "la chaîne logistique sera intégralement assurée par des militaires spécialisés". D'après ce communiqué, "le Service de santé des Armées continuera à assurer parallèlement l’ensemble de ses missions, qui comprend notamment la vaccination des personnels civils et militaires du ministère des Armées, ainsi que des militaires du ministère de l’intérieur comme les sapeurs-pompiers de Paris, les gendarmes ou la sécurité civile". Ces centres militaires de vaccination auront pour objectif "d'administrer jusqu'à 50.000 doses par semaine". À ce jour en France, on dénombre plus de 9,2 millions de primo-vaccinés, dont 3,1 millions de personnes ayant reçu deux doses d'un vaccin contre le Covid-19.