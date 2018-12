Services d'urgence : pourquoi tant d'attente ?

Des heures d'attente, c'est l'image quotidienne des services d'urgence. Un malaise qui n'épargne aucun établissement. Chaque année, 21 000 millions patients, soit un tiers de la population, y sont pris en charge. Parmi les solutions privilégiées, il y a la création de l'établissement de santé intermédiaire et le recrutement de plus de personnel. Les urgences figurent aussi en bonne place dans le plan de santé 2022.



