Les femmes meurent davantage lorsqu'elles sont opérées par un chirurgien masculin, selon une étude

Dans leur étude, on apprend qu'une femme a 32% de risques supplémentaires - par rapport au sexe opposé - de décéder, quand elle est opérée par un chirurgien masculin. Les patientes sont par ailleurs 15% plus susceptibles que les hommes de souffrir de complications après l'opération.

Pour chacun des actes analysés, trois éléments ont été pris en compte : le sexe du patient, celui du médecin ainsi que les suites observées après le passage au bloc opératoire (décès, hospitalisation plus longue, etc).

Basée sur l'analyse d'environ 1,3 million d'opérations et près de 3.000 médecins, l'étude a été publiée en décembre dernier, au sein de la revue médicale du Journal of the American Medical Association. Notez que les actes médicaux pris en compte ont tous eu lieu dans la région canadienne de l'Ontario, entre 2007 et 2019.