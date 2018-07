Sexualité durant les vacances : attention aux IST !

Les infections à chlamydia, qui peuvent passer inaperçues, touchent surtout les femmes de 15-24 ans (2.271 cas sur 100.000 habitants). C'est l'Île-de-France qui présente le taux de diagnostics le plus élevé (1.481 pour 100.000 habitants, contre 258 dans le reste de la métropole). Les infections à gonocoque, elles, touchent davantage les hommes que les femmes (131/100.000 contre 55/100.000), sauf Outre-mer. Les 15-24 ans sont là encore les plus concernés.





"Le poids très important des infections à chlamydia et à gonocoque mis en évidence par cette enquête souligne l'importance de l'utilisation du préservatif et du dépistage régulier en cas de rapports sexuels non protégés", conclut l'agence sanitaire, qui lance une campagne de sensibilisation sur OnSexprime.fr.





Et évidemment, vacances obligent, la vigilance est de rigueur : en effet, c'est souvent l'été que l'on fait le plus de rencontres, qu'on peut multiplier les partenaires et les rapports, parfois non protégés. Si vous êtes parents, n'hésitez pas à aborder la question avec votre adolescent.