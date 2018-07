Sexualité durant les vacances : se protéger des IST

Chlamydia, gonocoque ou condylome, voilà des infections sexuellement transmissibles (IST) que beaucoup redoutent. Entre 2012 et 2016, les cas d'IST diagnostiqués ont été multipliés par trois et concernent davantage les jeunes femmes de quinze à vingt-quatre ans. En cette période d'été, il est donc important de renforcer les sensibilisations sur le sujet. En effet, c'est pendant les vacances que l'on fait le plus de rencontres, que l'on multiplie les partenaires sexuelles et les rapports non protégés. Si ces microbes ne donnent pas forcément lieu à une maladie, ils peuvent présenter des risques importants, notamment l'infertilité. Pour éviter ces IST, il est donc conseillé de se faire dépister régulièrement et de privilégier les préservatifs.



