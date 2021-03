"Si on est submergé, l'État devra prendre des mesures de confinement", estime l'infectiologue Benjamin Rossi

"On aimerait avoir la capacité d'augmenter nos lits, mais on n'a pas les moyens humains, ni les moyens médicaux", regrette-t-il.

Ce taux d'occupation très élevé s'explique, selon le professionnel de santé, par un plus grand nombre de formes graves de Covid-19, qui nécessitent des réanimations. "Le flux de patients hospitalisés est moindre, mais les formes graves chez les jeunes qui vont en réanimation reste là et les patients restent hospitalisés plus longtemps donc il y a saturation."

Il faut bien comprendre, que quand les réanimations sont saturées on ne peut plus prendre en charge les autres patients. - Benjamin Rossi

L'infectiologue a rappelé que tous les Français seraient affectés par une saturation des hôpitaux. "Il faut bien comprendre, que quand les réanimations sont saturées on ne peut plus prendre en charge les autres patients. Si demain un enfant de 17 ans a un accident de la voie publique, s'il doit être opéré et qu'il n'y a plus de bloc opératoire, il décède aussi. Cela touche toutes les strates, et toutes les personnes et tous les âges." En Ile-de-France, l'ARS a recommandé en début de semaine la déprogrammation de 40% des opérations hospitalières.