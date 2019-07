Sida : le nombre de morts continue de baisser, mais des disparités inquiètent

Toutefois, derrière ces données, se cache une réalité bien plus contrastée. Si des progrès notables ont été réalisés en Afrique du sud et de l'est, où réside plus de la moitié de la population infectée, des hausses spectaculaires ont été constatées ailleurs dans le monde. Ainsi, en Europe de l'est et dans le centre de l'Asie, le nombre de nouvelles infections a grimpé de 29% depuis 2010, entraînant une hausse de la mortalité due au Sida de 5 dans ces régions du globe depuis 2010. Un chiffre qui grimpe même à 9% au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sur la même période.