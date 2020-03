Sida : une biotech française annonce une "découverte importante" dans le traitement du VIH

L'objectif désormais pour l'équipe de chercheurs est de neutraliser cette enzyme pour stimuler le système immunitaire des personnes atteintes par le VIH . La start-up Diaccurate a également annoncé la mise au point d'un anticorps susceptible de neutraliser cette enzyme infectée.

Il ne sera toutefois pas disponible avant plusieurs années : le premier essai clinique, probablement sur un cancer et non le SIDA, n'ayant lieu que dans 18 mois. Et il ne sera que le premier d'une longue série. Petit rappel : 37,9 millions de personnes dans le monde, dont plus de 170 000 en France, vivent avec le VIH.