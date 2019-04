Sidaction 2019 : les promesses de dons en hausse

Dans l’Hexagone, on évalue à 173.000 le nombre de personnes atteintes du virus du Sida. En 2017, ils étaient 6400 à constater leur séropositivité, un nombre qui ne diminue plus depuis plusieurs années. "Nous voulons rappeler que le virus du sida est toujours là et qu'il concerne les jeunes et les moins jeunes. Vingt-deux pour cent des nouveaux diagnostics de séropositivité concernent les plus de 50 ans", a souligné Florence Thune, citée par l'AFP. Et d’ajouter : "Même cette génération qui a vécu cette période terrible des années 1980/1990 où les gens mourraient en nombre à cause du sida, a oublié que le VIH était toujours là".