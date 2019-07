Six questions autour de la polémique sur le plomb de Notre-Dame

Le 15 avril 2019, un important incendie frappe la cathédrale Notre-Dame de Paris. La flèche s'effondre, la toiture est détruite, la charpente réduite en cendres. D'importants dégâts matériels sont répertoriés mais une autre inquiétude émerge alors : 400 tonnes de plomb sont consumées par les flammes et polluent la cathédrale et ses environs. Le métal toxique a coulé sur les pierres et le sol. L'intérieur et les alentours de la cathédrale sont contaminés.