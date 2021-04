Sofagate : Ursula Von der Leyen s’est sentie "blessée" et "seule en tant que femme"

Deux hommes assis côte à côte, une femme laissée à l'écart et l'engrenage diplomatique s'emballe. Ces images ont fait le tour du monde. Le 7 avril dernier, le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan et le président du Conseil européen Charles Michel s'installent dans les deux seuls fauteuils disponibles laissant la présidente de la Commission européenne sur la touche. Plusieurs jours plus tard, Ursula Von der Leyen n'a toujours pas digéré cet affront.

"Je suis la première femme présidente de la Commission européenne et je souhaite être traitée comme présidente de la Commission. À Ankara, cela n'a pas été le cas et c'est arrivé parce que je suis une femme", a-t-elle soutenu lors d'un débat au Parlement européen. Les mots de l'ancienne ministre de la Défense allemande laissent transparaître son indignation et sa tristesse : "Je me suis sentie blessée et je me suis sentie seule en tant que femme et en tant qu'Européenne." Ces dernières paroles visent directement le président du Conseil européen Charles Michel, accusé de ne pas avoir réagi.

Par ailleurs, Ursula Von der Leyen a lié l'incident diplomatique avec la décision du président Erdogan de retirer la Turquie de la Convention d'Istanbul, qualifiée de "signal terrible". La présidente de la Commission européenne a appelé à cette occasion les États membres de l'UE à ratifier cette convention, car "les violences faites aux femmes et aux enfants sont un crime et il doit être puni". Cependant, cette question n'est pas l'unique point de discorde entre Bruxelles et Ankara.