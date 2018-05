Soigner le mal de dos : optez pour les bonnes positions et les exercices adaptées

Le mal de dos est souvent assimilé à la lombalgie et peut également provenir de beaucoup de choses, dont la maladie inflammatoire et le rhumatisme. Contrairement à ce que l'on peut penser, se mettre au repos est l'antithèse de ce qu'il faut faire pour prévenir les douleurs. Certes, bouger semble être impossible lorsque celles-ci sont trop fortes, mais une fois cette phase passée, il faut faire des exercices et se mettre en mouvement. Quelles sont les mesures de prévention du mal de dos ? Quid des traitements ?



Ce lundi 15 mai 2018, le docteur Ichou, dans sa chronique "Parlons... santé", nous parle du mal de dos. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 15/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.