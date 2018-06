Soins dentaires : le modèle allemand a inspiré notre pays

C'était une promesse du candidat Macron et elle sera sans doute tenue. Il s'agit du remboursement en totalité des prothèses dentaires. Plusieurs syndicats de dentistes et d'assurance maladie viennent de signer un accord. En Allemagne, chaque séance chez le dentiste donne lieu à un coup de tampon, permettant de payer moins cher la pose de prothèse. Après cinq ans de visite régulière, on reçoit un bonus de 20%, et après 10 ans, c'est 30% qui est déduit de la facture par l'assurance maladie.



