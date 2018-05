Soins dentaires : une nouvelle convention de remboursement à l'horizon

Durant la campagne présidentielle, le candidat Macron avait promis la prise en charge à 100% des prothèses dentaires d'ici la fin du quinquennat. Après de nombreux mois de négociations avec l'assurance maladie et avec les syndicats des dentistes, une solution semble avoir été trouvée. Alors, le fameux reste à charge, c'est-à-dire, ce que les gens devraient payer de leur poche, va-t-il vraiment disparaître ?



